الآثار: مقبرة الملك توت عنخ آمون آمنة وفي حالة ممتازة من الحفظ

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر في حالة جيدة من الحفظ، وليست معرضة لأي خطر إنشائي أو جَداري، نافيًا ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن تعرضها لخطر الانهيار أو تآكل جدرانها نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف خالد، أن المجلس الأعلى للآثار يتابع بشكل دوري حالة المقبرة بالتعاون مع معهد بول جيتي لحفظ الآثار (Getty Conservation Institute)، الشريك الأساسي في مشروع حفظ وصيانة المقبرة، وذلك ضمن إطار التعاون العلمي والفني مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الحفظ الأثري.

وأشار إلى أن التقارير العلمية الصادرة عن معهد جيتي أكدت عدم حدوث أي تغيّرات أو تدهور في حالة المقبرة منذ اكتشافها عام 1922، مبينًا أن الشقوق والعلامات الظاهرة على الجدران ليست حديثة، بل ثابتة ولم تتغير منذ أكثر من مئة عام.

وأضاف الأمين العام أن التقرير الأخير للمعهد أوضح أن ما ورد في بعض التقارير الأجنبية استند إلى افتراضات غير دقيقة ومبالغات في الاستنتاجات، وربما إلى سوء تفسير للبيانات أو خلط بين مقبرة توت عنخ آمون (KV62) ومقبرة أخرى.

وأكد أن المقبرة خضعت في السنوات الأخيرة لأعمال ترميم وصيانة شاملة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبإشراف خبراء معهد جيتي، مشيرًا إلى أنها تُعد حاليًا من أفضل المقابر حفظًا في وادي الملوك.