كوشنر: الوضع بين إسرائيل و حماس ينتقل من الحرب إلى السلام

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إن هناك تقدما بشأن استعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأضاف كوشنر، الذي يزور إسرائيل، أن هناك تنسيقا كبيرا بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

ووصف كوشنر الوضع بين إسرائيل وحركة حماس بأنه ينتقل من "عامين شرسين من الحرب إلى السلام".

وفي وقت سابق، التقى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، بنحو نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم في إطار صفقة تبادل مع حركة "حماس".