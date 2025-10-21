بوليفيا تسلم إنفانتينو وسام الاستحقاق الذهبي في احتفالية مئوية اتحاد الكرة

تسلم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وسام الاستحقاق الذهبي الكبير من الاتحاد البوليفي للعبة، بعدما حضر الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، الذي تأسس في 12 سبتمبر 1925، وتسلم الوسام على هامش الاحتفالات.

وشارك في الاحتفال إلى جانب إنفانتينو كل من فرناندو كوستا، رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، وأليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، وماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي.

كما اكتمل المشهد بحضور كوكبة من أساطير كرة القدم البوليفية العريقة، الذين أثروا تاريخ اللعبة في البلاد، مما أضفى على الاحتفال عمقًا تاريخيًا ورياضيًا، بحسب الموقع الرسمي لـ فيفا اليوم الثلاثاء.

وقال جياني إنفانتينو: "في هذا اليوم التاريخي في بوليفيا، يسعدني للغاية الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، الشعار الدائم لفيفا هو أن كرة القدم توحد العالم، وتوحد الدول، وكل أولئك الذين تراودهم الأحلام والشغف، ويتطلعون لعيش تجارب مميزة ومشاعر غامرة، شهدت هذه الدولة تأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم على يد شخصيات تحلت بالبصيرة قبل مئة عام، وبالتحديد في 12 سبتمبر 1925".

وأتم جياني إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "بفضلهم، وبفضل كل من أتى بعدهم وحقق مستويات متباينة من النجاح، وبمساهمة كل بوليفي، حققنا الحلم، ونتطلع إلى أن تمضي بوليفيا في حلمها. فلنستمر في الحلم ونشر البهجة والسعادة".