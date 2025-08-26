أعلن نقيب المهن التمثيلية، الأستاذ الدكتور أشرف زكي، انطلاق موسم مسرحي جديد على مسرح النهار، يتضمن تقديم 11 عملاً خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي حتى 5 سبتمبر المقبل، وذلك يوميًا في الثامنة مساءً.

وأوضح زكي، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنقابة، أن جميع العروض ستُقدَّم بالمجان، انطلاقًا من حرص النقابة على إتاحة الفن المسرحي الراقي أمام مختلف الشرائح، وتشجيع الحضور إلى قاعات العرض ودعم المواهب الواعدة.

وتضم القائمة: العشاء الأخير، عندما انقطع التيار الكهربائي عن شارع جامعة الدول العربية، العائلة المحترمة، الأولاد الطيبون يستحقون العطف، ألا ترون أن الوقت قد حان لتحكم النساء هذا العالم، العائلة السعيدة، بيت لعبة، يارب بنت، ال ويلر، جرارين السواقي، المطبخ.

وأكد النقيب أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة النقابة لتعزيز الحركة المسرحية، وتقديم محتوى متنوع يجمع بين الكوميديا والدراما والرؤى الفكرية المستحدثة، بما يرسخ مكانة المسرح كأحد أبرز روافد الإبداع في مصر.