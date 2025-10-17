أحدث علاجات الألزهايمر: إزالة الخلايا الحية - الميتة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هى أيضا الخلايا الهرمة أو ما قد يطلق عليها خلايا الزومبى التى تفقد قدراتها على الانقسام والتكاثر، وتتراكم فى أماكن كثيرة لذا يطلق عليها الخلايا (الحية - الميتة).

توصل فريق علمى أمريكى إلى نتيجة مؤداها أن التخلص من تلك الخلايا يؤدى إلى تحسن الأداء العقلى.

رغم أن التجربة قد شهدت نجاحًا ملحوظًا فى الفئران فإن صعوبة انتزاع تلك الخلايا من جهاز الإنسان العصبى بلا شك تشكل صعوبة كبيرة فى تنفيذها.

رصد تلك الخلايا تتراكم داخل الخلايا العصبية قبل بداية تدهور وظائف العقل كانت الملاحظة الأولى التى لفتت نظر الفريق العلمى من مايو كلينيك.