وزير العدل الإسرائيلي يتعرض للتوبيخ خلال جنازة أحد الأسرى

شهدت جنازة أحد الأسرى الإسرائيليين، أمس الخميس، مشهدا مثيرا، عندما تعرض وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين لتوبيخ وهتافات غاضبة من أحد الحاضرين، الذي طالب بخروجه من المكان.

وقال محتج، وهو ناشط معروف بدعم قضايا الرهائن ومعارضة الحكومة ويدعى ألون ميشالي، بصوت مرتفع: "اخرج من هنا!"، في موقف لقي تأييدا وتصفيقا من عدد من الحضور، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن اعتراض الناشط جاء بسبب انتماء ليفين إلى حزب الليكود الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لاستثمار المناسبة سياسيا.

ووثق ميشالي لحظة وصول وزير العدل ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل وهي أيضا من الليكود، في مقطع نشره على صفحته في "فيسبوك"، معلقا: "كيف يجرؤون على الظهور في جنازة عنبار حاييمان؟".

ومنذ الاثنين الماضي، أطلقت حركة حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28، وقالت الحركة في بيان إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين تستغرق وقتا لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى تحت الأنقاض.

وأضافت الحركة أن استخراج باقي الجثث يحتاج الى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة الآن بسبب منع الاحتلال دخولها، وأشارت إلى أن أي تأخير في تسليم الجثث تتحمل مسؤوليته حكومة بنيامين نتنياهو التي تمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.