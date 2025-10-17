منصة هاتف الإنذار ترجّح وفاة 20 شخصاً في غرق مركب قبالة سواحل لامبيدوزا

قالت منصة "هاتف الإنذار"، التي تنشط في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في عرض البحر، اليوم الجمعة، إن نحو 20 مهاجراً ربما لقوا حتفهم جراء غرق مركب قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأوضحت المنصة، على حسابها في موقع "إكس"، أنها أبلغت أمس السلطات المالطية بوجود قارب يقل 35 مهاجراً يحتاجون إلى النجدة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لجزيرة مالطا.

وأضافت: "لم تكن هناك أي استجابة من السلطات. القارب غرق ونخشى وفاة 20 شخصاً. لا يمكننا سوى التعبير عن غضبنا مع ترك مجموعة أخرى عمداً تموت".

ولم تتضح جنسية المهاجرين على متن القارب ولا الجهة التي غادروا منها.

وبحسب وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس"، تراجعت حالات العبور غير النظامي لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% لتصل إلى 133 ألفاً و400 حالة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن التكلفة البشرية لا تزال فادحة، إذ قدّرت المنظمة الدولية للهجرة وفاة أكثر من 1300 مهاجر في البحر المتوسط منذ يناير حتى اليوم، من بينهم نحو 885 مهاجراً في الطريق الأوسط الذي يشمل أساساً سواحل ليبيا وتونس.