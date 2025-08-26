رابطة تجار السيارات: انخفاض الأسعار بسبب السيطرة على ظاهرة «المستهلك التاجر»

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات الجديدة (الزيرو) يشهد انخفاضًا يتراوح بين 20 و25%؛ بسبب توطين صناعة السيارات، والقضاء على ظاهرة "المستهلك التاجر".

وأضاف في مقابلة على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن ظاهرة "المستهلك التاجر" ظهرت في السنوات الأخيرة من خلال أشخاص يستثمرون في السيارات دون حاجة فعلية لها؛ لكنها السيطرة عليها أدت لضبط السوق وعودة الأسعار إلى مستويات عادلة.



وأشاد بتوجه الدولة نحو توطين السيارات، لافتًا إلى افتتاح 7 مصانع لصناعات السيارات بداية من عام 2025، بجانب 18 مصنعًا موجودًا مسبقًا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار حديثة كانت أم مستعملة.

وذكر أن المستهلك المصري أصبح يفضل شراء سيارة جديدة بضمان ومواصفات حديثة، بدلًا من شراء سيارة مستعملة بسعر مقارب.

وأشاد بالقرار السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بتوطين صناعة السيارات، واصفًا إياه بالعامل الحاسم وراء التغيرات الحالية، مذكرًا بأن مصر كانت أول دولة تصنع سيارة في الشرق الأوسط عام 1960 بقرار رئاسي مماثل.

وأكد أن استقرار سعر الدولار بعد "صفقة رأس الحكمة" أسهم في ضبط السوق، وهو ما انعكس على تكلفة السيارات وبقية السلع المرتبطة بالعملة الصعبة.