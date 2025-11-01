مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال سيدرس بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نية الاحتلال دراسة بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة من خلال جلستي عمل لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، حيث سيتم نقاش خطط بناء تخص 8 مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، في بيان، اليوم السبت، إن الجلسة الأولى التي ستعقد في الثالث من نوفمبر الجاري ستخصص لدراسة 4 مخططات صغيرة لصالح مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي المواطنين في قرية الجيب بمحافظة القدس، في حين ستخصص الجلسة الثانية التي ستعقد في الخامس من الشهر ذاته لنقاش مخططات كبيرة تخص مستوطنات "جفعات زئيف" في القدس، و"أفني حيفتس" و"عناف" في محافظة طولكرم، و"كفار تفوح" و"عيتس افرايم" في محافظة سلفيت، و"روش تسوريم" في محافظة بيت لحم، و"متسبي يريحو" في محافظة أريحا والأغوار، و"جيني موديعين" في محافظة رام الله والبيرة.

وأضاف شعبان أن المخططات التي ينوي مجلس التخطيط نقاشها تتضمن بناء ثلاثة أحياء استيطانية كبيرة تخص مستوطنات"أفني حيفتس"، و"عناف" في محافظة طولكرم، ومستوطنة "روس تسوريم" ضمن تكتل "غوش عتصيون" المقام على أراضي محافظة بيت لحم.

وبين أن دولة الاحتلال تنوي دراسة بناء ما مجموعه 2006 وحدات استيطانية جديدة على مساحة تقدر 1072 دونماً من أراضي المواطنين، مضيفا أن مستعمرات مثل "كفار تفوح" على أراضي محافظة سلفيت، و"عناف" و"أفني حيفتس" في محافظة طولكرم، و"متسبي يريحو" في محافظة أريحا والأغوار، حازت على مخططات كبيرة تنوي دولة الاحتلال إحداث توسعة كبيرة بخصوصها.

وأكد شعبان، أن هذا النوع من الممارسات يحمل في جوهره تحدياً للمجتمع الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي جرمت الاستيطان الاستعماري، وطالبت دولة الاحتلال من خلال قرار الجمعية العامة رقم 10/24-S بخصوص إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال دون تأخير للاحتلال، وكذلك قرار مجلس الأمن 2334 الذي نفى أي شرعية للمستوطنات والاستيطان، التي تضاف إلى سلسلة كبيرة من مواقف المنظمات الحقوقية والدولية الرافضة للاستعمار.

وتابع أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال وبعد العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر درست ما مجموعه 355 مخططا هيكليا لغرض بناء ما مجموعه 37415 وحدة استيطانية على مساحة 38551 دونما، جرت عملية المصادقة على 18801 وحدة منها، في حين تم إيداع 18614 وحدة استعمارية جديدة.

وبين أن هذه المخططات تركزت في محافظة القدس بـ148 مخططاً هيكليا (بواقع 44 مخططاً خارج حدود بلدية الاحتلال و104 في مستوطنات داخل حدود البلدية)، تليها محافظة بيت لحم بـ 51 مخططا هيكليا وسلفيت بـ 48 مخططاً، ورام الله والبيرة بـ 38 مخططا، وقلقيلية بـ 20، ونابلس 19 مخططا هيكليا، وغيرها.