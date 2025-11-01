سفيرة البحرين بالقاهرة: المتحف المصري الكبير إنجاز يؤكد أن الحضارة لغة السلام

أكدت فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت يمثل حدثا حضاريا وإنسانيا وعالميا بكل المقاييس، لما يجسده هذا الصرح الفريد من رمزية للتاريخ المصري العريق وعبقرية الإنسان الذي صاغ أولى صفحات الحضارة على ضفاف النيل.

وكتبت سفيرة البحرين، في تغريدة لها على صفحتها الشخصية على تطبيق"إنستجرام": إن المتحف المصري الكبير يعيد إلى العالم وهج التاريخ المصري العظيم، ويُبرز قدرة مصر على الجمع بين أصالة الماضي وروح الحداثة، وتحويل إرثها الحضاري العميق إلى مصدر إلهام لحاضرها ومستقبلها.

وأوضحت أن هذا الحدث الكبير لا يمثل فخرًا لمصر فحسب، بل هو إنجاز عربي وإنساني أيضًا، لأنه يعكس ما تؤمن به البحرين ومصر من أن الثقافة هي جسر للتواصل بين الشعوب، وأن الحضارة هي لغة السلام الدائم، وأن من يصون تاريخه يصون مستقبله.

وتابعت: هنيئًا لمصر وللعالم هذا الإنجاز العظيم الذي يضيف صفحة جديدة إلى سجل الحضارة الإنسانية، ويؤكد دور مصر الريادي في حفظ التراث الإنساني وتعزيز قيم السلام والحوار بين الثقافات.