أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، داخل الخط الأصفر، مؤكدة أن ذلك سينفذ في وقت متزامن وفي كل المواقع، وذلك في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت القسام، عبر حسابها بتطبيق "تيليجرام"، اليوم السبت، الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة" للقيام بعمليات انتشال كل الجثث بشكل متزامن.

وذكرت أنه تم أمس عرض ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية بهدف تسهيل عمليات التسليم، إلا أن الطرف المقابل رفض استلام العينات وأصر على استلام الجثامين كاملةً لإجراء فحوصات، فردت الكتائب بأنها سلمتها "لقطع الطريق على ادعاءات العدو".