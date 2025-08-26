 أشرف زكي ومحمد سري وشريف الدسوقي يشاهدون عرض العشاء الأخير على مسرح النهار - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 4:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

أشرف زكي ومحمد سري وشريف الدسوقي يشاهدون عرض العشاء الأخير على مسرح النهار


نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 2:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 2:52 ص

شهد مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيلية، مساء الإثنين، عرض مسرحية "العشاء الأخير" بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محمد سري، إلى جانب نخبة من الفنانين والمهتمين بالحركة المسرحية، منهم شريف الدسوقي، رباب ممتاز، والدكتور خالد عبدالجليل الرئيس السابق لجهاز المصنفات الفنية، وغيرهم.

العمل يُعد من أبرز العروض التي لاقت إشادة نقدية وجماهيرية واسعة.

"العشاء الأخير" بطولة الفنان محمد ناصر، بمشاركة مجموعة من الوجوه الشابة، الذين قدموا تجربة متكاملة جمعت بين النص المتماسك والأداء اللافت، لتؤكد حيوية المسرح المصري وثراءه الإبداعي.

وجاءت مشاركة الدكتور أشرف زكي والمنتج محمد سري تعبيرًا عن دعمهم لصناع العرض، وتقديرًا للمواهب الجديدة التي تثبت حضورها على الساحة. كما أُهديت المسرحية إلى روح الفنان الشاب بهاء الخطيب، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك