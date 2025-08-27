جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء أمريكا: المجاعة في غزة من صنع البشر

قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء إن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر"، وحذروا من أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات أخرى، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات، وفقا لوكالة رويترز.

وفي 22 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا عن مجاعة في غزة، مُلقيةً باللوم على "العرقلة المنهجية" لدخول المساعدات للقطاع من قِبل إسرائيل خلال أكثر من 22 شهرًا من الحرب.