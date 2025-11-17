سينوبك الصينية تظفر بعقد جديد في الجزائر بنحو 450 مليون دولار

وقعت شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة الجزائرية وشركة "سينوبك جوانتشو للهندسة المحدودة" الصينية اليوم الاثنين، على عقد يخص إنجاز وحدة المعالجة التحفيزية للنافتا الثقيلة بمصفاة أرزيو بولاية وهران غربي الجزائر.

وكشفت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية، أن تكلفة إنجاز هذه الوحدة تصل إلى نحو 450 مليون دولار ( 57 مليار دينار جزائري).

وأبرز ذات المصدر، أن العقد الجديد بين "سوناطراك" و"سينوبك" الذي ترأس مراسم توقيعه الوزير محمد عرقاب، يندرج في إطار تعزيز قدرات الجزائر في مجال تكرير النفط، وإنتاج البنزين ودعم تغطية الطلب في مختلف المناطق، لا سيما في الغرب والجنوب الغربي للبلاد.

كما أشار إلى أنه بموجب هذا العقد، ستتولى الشركة الصينية تجسيد المشروع وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء والتشغيل، على مساحة تمتد لخمسة هكتارات داخل محيط مصفاة أرزيو في آجال حددت بـ30 شهرا.

ومن المتوقع أن تبلغ طاقة الإنتاج السنوية للوحدة الجديدة، 738 ألف طن من النافتا الثقيلة، مما سيرفع إنتاج البنزين بالمصفاة من 550 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويا.

وذكر نور الدين داودي، الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" إن هذا العقد يندرج ضمن البرنامج التطويري للشركة، سعيا منها لتنمية قدراتها في مجال التكرير، مؤكدا أنه سيسمح بالتوقف عن نقل البنزين بحرا من مصفاة سكيكدة ( شرقي الجزائر) إلى مصفاة أرزيو، فضلا عن خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، إلى جانب إدماج المؤسسات الوطنية للمناولة خلال مرحلة الإنجاز.