المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الحادي عشر من الشهر الحالي في جميع المحافظات العراقية.

وقالت المفوضية إن النتائج النهائية أظهرت فوز تحالف" الإعمار والتنمية"بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بــ 46 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، تلاه إئتلاف "دولة القانون"بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدا وحل ثالثا حزب تقدم بـ27 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني حل رابعا بـ27 مقعدا.

وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدا والسنية على 77 مقعدا والكردية على 56 مقعدا إضافة إلى 9 مقاعد للكوتا.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها فتحت المجال أمام المعترضين لتقديم الطعون ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ولمدة 3 أيام.







