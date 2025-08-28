أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ تُجرى في خمس محافظات وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف الأزمات بالمحافظات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا دون رصد أي سلبيات.

34.1 مليار جنيه تمويلات لمشروعات الشباب



وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية على قناة راديو 9090، أن الوزارة تواصل جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك»، الذي انطلق في 2015، وحقق تمويلات بلغت 34.1 مليار جنيه حتى يوليو الماضي بالشراكة مع 6 بنوك وطنية.

وأشار إلى أن المشروع أسفر عن تنفيذ 221 ألف مشروع على مستوى المحافظات، وفَّرت أكثر من مليون و456 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والنساء.

سوهاج والمنيا في الصدارة



وكشف المتحدث باسم الوزارة أن محافظة سوهاج تصدّرت قائمة المحافظات الأكثر استفادة بـ 23,600 مشروع بقروض قيمتها 4.6 مليار جنيه وفّرت 159 ألف فرصة عمل، تلتها المنيا بـ 23,800 مشروع وقروض 3.4 مليار جنيه وفّرت 158 ألف فرصة عمل، ثم البحيرة والدقهلية والشرقية.

وأضاف أن محافظات الصعيد عمومًا جاءت الأعلى في عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم ترتيب المحافظات وفق مؤشرات ناتج العمل والأداء الفعلي للمشروعات.

260 مقرا وورش تدريبية

وذكر قاسم أن هناك 260 مقرا لمشروعك على مستوى الجمهورية، بينها فرع بالعاصمة الإدارية، لاستقبال أصحاب الأفكار وتقديم الدعم الفني والتمويلي لهم بالتعاون مع البنوك والجهات الفنية.

وأكد أن تدريبات مستمرة تُجرى للعاملين في مقرات المشروع بمركز التدريب بسقارة بالتعاون مع البنوك وجهاز المشروعات الصغيرة واتحاد الصناعات المصرية، لضمان تقديم الدعم اللازم للمستفيدين، مشيدًا بدور الوحدة المركزية بالوزارة في متابعة الأداء وحل المشكلات ميدانيًا بشكل أسرع.