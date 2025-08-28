إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا وقف قرارات المحاكم الأدنى بشأن المساعدات الخارجية

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، من المحكمة العليا التدخل لوقف قرارات المحاكم الأدنى بشأن المساعدات الخارجية، في مسعى للإبقاء على تجميد مليارات الدولارات المخصصة لهذا الغرض.

وقدمت وزارة العدل استئنافًا طارئًا طالبت فيه المحكمة العليا بتدخل سريع يوقف تنفيذ القرارات التي أبقت على استمرار تدفق الأموال لبرامج تشمل الصحة العالمية، وفيروس نقص المناعة البشرية، والإيدز.

وكان قضاة المحكمة العليا قد رفضوا في وقت سابق من العام الجاري موقف إدارة ترامب في هذه القضية، لكن القرار جاء آنذاك بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة. ومنذ ذلك الحين، أيد القضاة مواقف الإدارة الجمهورية في عدة قضايا بارزة.

وتقول الإدارة الجمهورية إن التمويل محل النزاع يشمل نحو 12 مليار دولار يجب إنفاقها بحلول 30 سبتمبر المقبل إذا استمرت قرارات المحاكم الأدنى في السريان.

ووصف ترامب المساعدات الخارجية بأنها إنفاق عبثي لا يتماشى مع أهداف سياسته الخارجية.

وسمحت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بواشنطن للإدارة بتعليق التمويل في وقت سابق من الشهر الجاري، غير أن المحكمة بكامل هيئتها رفضت السماح بتجميد التمويل بشكل فوري.

في المقابل، أكدت منظمات غير ربحية – رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة – أن تجميد التمويل يخالف القانون الفيدرالي ويؤدي إلى وقف الدعم حتى عن أكثر برامج إنقاذ الحياة إلحاحًا في الخارج.

وقالت المحامية لورين باتمان إن أكثر من خمسة أشهر مرت منذ صدور القرار الأصلي، وعلى المحكمة أن "تكشف الخدعة" المتمثلة في ادعاء الحكومة بأنها ستتضرر من الالتزام به.