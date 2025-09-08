دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، برج الرؤيا في مدينة غزة شمالي القطاع، ضمن سلسلة غارات تركز على نسف الأبراج متعددة الطوابق في القطاع.

وبثت منصات فلسطينية، مشاهد توثق لحظة تدمير البرج الشاهق، حيث تعرض لصاروخ إسرائيلي أحدث دمارًا جزئيًّا، قبل أن يطلق جيش الاحتلال صاروخًا ثانيًّا أسفر عن تدمير المبنى بشكل كامل.

برج رؤيا الأيقوني في غزة بقي صامدا لثواني معدودة بعد قصفه من قبل قوات الاحتلال لكنه بعدها انهار بشكل كامل كما هو نحن البشر. pic.twitter.com/zNodx9HBGW — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) September 8, 2025

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أفاد بتوسيع نطاق التدمير في غزة، وقال إن عاصفة هائلة ستضرب القطاع اليوم الاثنين.

وهدد كاتس، باستهداف المزيد من أبراج مدينة غزة، محذرًا حركة حماس بأن عليها إطلاق سراح المحتجزين وإلقاء السلاح وإلا سيتم تدميرها.

ومساء الأحد، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرًا وصفه بالأخير لحركة حماس، حث فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين من غزة.

وقال ترامب في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»،: «لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. لقد حذرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!».