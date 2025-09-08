أنذر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإخلاء مبنى جديد متعدد الطوابق والمنطقة المجاورة له في شارع جمال عبد الناصر غرب مدينة غزة، تمهيدًا لقصفه.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن هناك "إنذارًا عاجلًا إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 783 و784 و785 و786، وتحديدًا في المبنى المحدد باللون الأحمر والخيام المجاورة له والواقع في شارع جمال عبد الناصر".

ونشر أدرعي، خريطة توضح مكان المبنى المستهدف، وزعم وجود بنية تحتية لحماس داخله أو بجواره.

بدوره، أفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن الجيش أمر بإخلاء برج "الرؤيا" مقابل جامعة الأزهر غرب مدينة غزة.

وذكر أن المبنى يضم العشرات من الشقق السكنية ومقرات المؤسسات والشركات الكُبرى في المدينة، وبجواره آلاف خيم النازحين ومستشفى ومؤسسات.

والجمعة الماضي، شرعت إسرائيل في عملية تدمير تدريجية مكثفة للأبراج السكنية بقطاع غزة، ما أدى إلى تشريد مزيد من المواطنين الفلسطينيين في أوضاع كارثية.

ويقول مراقبون، إن هذا التدمير يهدف إلى إجبار الفلسطينيين على ترك مدينة غزة إلى جنوبي القطاع، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي لتهجيرهم قسرا إلى خارجه.

وفي وقت سابق، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقصف مزيد من الأبراج السكنية في مدينة غزة، وتدمير القطاع وحركة حماس ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى وإلقاء السلاح.

وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.