سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز، إنها تتابع المثار حول تقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة تطبيق «CHAT GPT»، مشيرة إلى أنها تقرأ المقالات المكتوبة عنها باستمرار.

وأعربت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، عن مخاوفها من تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلة إنها تتسارع بشكل كبير.

وأضافت: «في رأيي لازم يهدّوا شوية في الموضوع ده، الحكاية عمالة تكبر بسرعة أوي، والبني آدم هيروح بعدين.. هيخلصوا مننا!»، بحسب وصفها.

وتساءلت عن مصير البشرية حال سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الأمور في العالم، محذرة من تقنيات التزييف العميق التي قد لا تسمح بالتعرف على الأشخاص.

واستشهدت بالإضراب الذي أقدم عليه آلاف الممثلين وكتاب السيناريو في هوليوود، للمطالبة بتعويضات تتعلق بالبث عبر الإنترنت وضمانات حيال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.