يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية في حي الخليفة، حفلًا جديدًا لفرقة "الحور" للإنشاد الديني في الثامنة من مساء بعد غد الأربعاء، وذلك ضمن احتفال وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف.

ويأتي الحفل في إطار النشاط الفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في مراكز الإبداع التابعة له، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز رسالتها الوطنية في حماية التراث المصري، وتوظيف الموروث الأصيل من فنون الإنشاد الديني والفنون التراثية كوسيلة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء، حيث يتضمن برنامج الحفل باقة من الأناشيد الدينية وأغاني المديح النبوي.

يذكر أن فرقة "الحور" تأسست عام 2017 كأول فرقة فتيات تخصصت في مجال الإنشاد الديني، على يد المنشدة نعمة فتحي، والتي كانت بدايتها في عالم الإنشاد منذ الطفولة، فشاركت بالإنشاد في احتفالات المدرسة، ثم في دنيا الموالد، حيث اعتادت مشاهدة سيدات يمدحن، منهن جمالات شيحة وفاطمة عيد، وكانت تستمع لأغاني الفلكلور، مما جعلها تكبر على حب هذا الفن.

وجرى اختيار المنشدات المشاركات في الفرقة عبر لجنة تحكيم من كبار مشايخ الإنشاد لاختيار الأصوات.

