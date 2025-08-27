النقل: جاري تنفيذ الأعمال الإنشائية والحفر النفقي بمحطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

أعلنت وزارة النقل تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب أعمال الحفر النفقي عبر أربعة ماكينات عملاقة مخصصة لحفر الأنفاق، بواقع نفق لكل اتجاه، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لإنجاز المشروع في توقيتاته المخططة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن أعمال تنفيذ محطات المشروع تتواصل بوتيرة متسارعة، خاصة في المحطات الواقعة بمحيط المتحف المصري الكبير وهي محطات المتحف الكبير والرماية والأهرامات، حيث يجري الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، على أن تكون هذه المحطات مكتملة من السطح قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

وأضافت أن تنفيذ الخط الرابع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، بما يواكب تطور البنية التحتية للنقل الحضري.

وتابعت أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من الخط، التي تمتد بطول 31.8 كيلومترا وتشمل 21 محطة منها 6 علوية و15 نفقية، حيث تتقاطع مع الخط السادس للمترو عند محطة السيدة عائشة، ثم تمتد عبر شارع صلاح سالم وطريق النصر وصولا إلى جامعة الأزهر ومدينة نصر، وتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، قبل أن تمتد حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج، لتنتهي بورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة السويس.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لشبكة النقل الجماعي في مصر، إذ يربط بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة مرورا بمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر، ما يضمن خدمة شريحة واسعة من المواطنين وتخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية.

وأكدت وزارة النقل أنه يجري التخطيط للمرحلة الثالثة من الخط لتمتد من محطة حدائق الأشجار حتى ميدان الحصري بطول 16.3 كيلومتر بما يحقق الربط مع مونوريل غرب النيل، في حين ستصل المرحلة الرابعة حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 38.7 كيلومتر لتتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مطار العاصمة.

وأوضحت أن الخط الرابع بالكامل يمتد بطول نحو 51 كيلومترا ويضم 38 محطة منها 31 نفقية ومحطة سطحية واحدة و6 محطات علوية، ويتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تغطي المرحلة الأولى الجاري العمل بها حاليا 19 كيلومترا وتشمل 17 محطة تنفذها مجموعة من شركات المقاولات الوطنية وهي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وكونكورد وبتروجيت وحسن علام للإنشاءات.

يذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تبدأ من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة للتبادل مع الخط الثاني للمترو، ثم محطة الملك الصالح للتبادل مع الخط الأول، وصولا إلى محطة الفسطاط بمصر القديمة.

ومن المتوقع أن ينقل الخط الرابع للمترو نحو مليون ونصف المليون راكب يوميا عند اكتمال تنفيذه، ليشكل أحد أعمدة شبكة النقل الحضري الحديثة في القاهرة الكبرى ويسهم في تحسين جودة الحياة وتيسير حركة التنقل ودعم أهداف التنمية المستدامة.