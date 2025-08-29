إيران تتوعد بالرد على قرار الترويكا الأوروبية تفعيل سناب باك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ـ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث

ـ آلية "سناب باك" قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب ملفها النووي



قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده سترد بالشكل المناسب على قرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب الملف النووي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أجرى مسئولون أوروبيون، بينهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتصالاً هاتفياً مع عراقجي.

وذكرت الوكالة، أن المسئولين الأوروبيين أعلنوا نيتهم تبليغ مجلس الأمن الدولي رسميا ببدء العملية المعروفة بـ"فض النزاع ضمن الاتفاق النووي"، وعن جهوزيتهم للتوصل إلى حل دبلوماسي خلال الـ30 يوما المقبلة لتسوية الموضوعات والحد من عودة العقوبات الأممية.

بدوره، ذكّر عراقجي، بـ"الأداء المسئول والقائم على النية الحسنة لإيران في الالتزام بالدبلوماسية لتسوية القضايا المتعلقة بالموضوع النووي".

وذكر أن "إيران ولحفظ وتوفير حقوقها ومصالحها القومية، سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث".

وأعرب عراقجي، عن أمله في أن تقوم الدول الأوروبية الثلاث، من خلال اعتماد توجه مسئول ودرك الحقائق السائدة، بإصلاح إجرائها غير الصائب خلال الأيام المقبلة بصورة ملائمة.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، الذي توقف تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

وتمنح هذه الآلية الدول الأوروبية إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاكها للاتفاق.