أعربت الطفلة هايدي محمد أحمد نسيم، المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الشيبسي»، عن خوفها بسبب شهرتها الواسعة، عقب موقفها الإنساني مع أحد الأشخاص المحتاجين في الشارع.

وقال والد الطفلة خلال لقاء لبرنامج «صباح العربية»، المذاع عبر فضائية «العربية»، صباح الخميس: «هايدي دلوقتي بدأت تخاف، لأن الموضوع كبر جامد، وهي دلوقتي بتقول لي يا ريت أرجع زي الأول».

وحذر من أن العديد من الأشخاص يستغلون شهرتها، وأنشأوا صفحات كثيرة باسمها، كما يحاول بعض المؤثرين «البلوجرز» الزج باسمها وادعاء وجود صلة قرابة معها.

من جانبها، روت الطفلة هايدي، كواليس الموقف الإنساني، قائلة إنها توجهت إلى أحد محال البقالة لشراء كيس شيبسي ثم فوجئت بشخص فقير لم يرغب أحد في مساعدته.

وأضافت: «كانت آخر 5 جنيه معايا، ورحت أشتري كيس الشيبسي، فلاقيت الراجل محدش بيساعده أو يديه حاجة، فرجعت الشيبسي مكانه وإديته الـ5 جنيه لأنه غلبان».

وأشارت إلى أن صاحب محل البقالة عرض عليها الحصول على كيس الشيبسي بدون مقابل؛ تقديرًا لموقفها الإنساني، لكنها رفضت وشكرته ثم توجهت إلى المنزل.

وذكر والدها أنه تعامل مع الموضوع بصورة عادية وشكر ابنته على موقفها الإنساني، ثم فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل.

وأكمل: «كنا شايفين الموضوع عادي ومش حاجة كبيرة، مخدناش الموضوع باهتمام، ساعتها شكرناها وقلنا لها أنتِ شاطرة زي ما بنقول لها على طول، لكن الموضوع بعدها كبر أوي وبدأ يروح في حتة تانية، وكفاية إن الناس تدعي لها».