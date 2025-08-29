محافظ سوهاج يطمئن أهالي «بربا» على سلامة المياه: شربت من الحنفية ولم يحدث أي ضرر

طمأن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، المواطنين بشأن صلاحية مياه الشرب، عقب جولة ميدانية مفاجئة بقرية «بربا»، حيث حرص خلالها على شرب كوب من مياه الحنفية أمام الأهالي، ردًا على شكاوى من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وقال المحافظ، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»: «الحمد لله بطني موجعتنيش، وكل المرافقين معايا شربوا من نفس المياه وماحصلش أي ضرر»، مؤكدًا حرص الدولة على كفاءة جميع المرافق والخدمات.

وأوضح أنه استدل على صلاحية المياه من خلال مظهرها ورائحتها، مضيفًا: «أنا اللي مليت الكوب من الحنفية بنفسي، وشممته وبصيت على لونه لقيته نقي وشفاف، ومافيهوش أي ملوثات، شربته باطمئنان كامل جدًا، وطلبت من المرافقين يشربوا معايا».

وأشار إلى أن نتائج جميع التحاليل أثبتت أن المياه «سليمة بنسبة 100% ونقية وخالية من الملوثات»، لافتًا إلى أن لجنة من شركة المياه ومديرية الصحة والوحدة المحلية أجرت فحصًا لعينات مأخوذة من أربعة منازل مختلفة للأهالي، بالإضافة إلى مركز الشباب.

وردًا على استمرار بعض الشكاوى، قال المحافظ إن ذلك قد يرجع إلى «وصلات غير قانونية» يأخذها بعض المواطنين من مصادر غير آمنة، ما يؤدي إلى اختلاط المياه، مضيفًا أن القرية مغطاة بمياه مرشحة، بينما تعتمد بعض المناطق الأخرى على مياه ارتوازية جوفية قد تظهر بها شوائب، لكن يجري التعامل معها ومعالجتها فورًا.

وأكد أن المشكلة «ليست عامة، ولكن قد تقتصر على حالة أو اثنتين».