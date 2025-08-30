أكد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي أن شخصيته تغيرت كثيرًا، مُشيرًا إلى أنه يحب مساندة دومينيك سوبوسلاي، زميله في الفريق.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "على اللاعب أن يعرف أن لا أحد ضده، وخصوصًا المدرب، إذا شعر المدرب أن مصلحته معك فسيكون معك دائمًا، إنه ليس أمرًا شخصيًا أبدًا".

وأضاف: "اللاعب يستمع أحيانًا لأصدقائه، وهم يسألونه لماذا لا تلعب؟ صديقك لا يعرف شيئًا، إنه لا يعرف الصورة الكاملة، لكن هذا يتسبب في أن تشعر بأن المدرب هو السبب في عدم لعبك، وسبب عدم سير الأمور بشكل جيد".

وتابع: "الآن، أنا تغيرت كشخص، أرى الآن الأشياء بطريقة مختلفة.. لم أعد أرى الأشياء من منظور اللاعب الشاب".

وأكمل: "لاعبون أحب أن أساندهم كثيرًا؟ سوبوسلاي.. أنا أحبه كثيرًا، وهو لاعب عاطفي للغاية، أحب أن أتحدث إليه كثيرًا".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "سوبوسلاي لاعب موهوب للغاية.. لديه كل المقومات ليكون لاعبًا رائعًا، وأعتقد أنه يعمل بجد، وهذا هو أهم شيء".