غادرت 281 شاحنة مساعدات اليوم الخميس من بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم، لتوصيلها إلى الجهات الفلسطينية الإغاثية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، تحريك 281 من الشاحنات من البوابة الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك للتفريغ وفحص المساعدات قبل تسليمها للجهات الفلسطينية المختصة، وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية والخيام وأدوات النظافة والمواد البترولية والغاز، وهي مقدمة من منظمات محلية ودول عربية وأجنبية ومنها شاحنات قافلة زاد العزة المقدمة من الهلال الأحمر المصرى.

وشملت الشاحنة، 96 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و75 شاحنة مرسلة للمخيم المصري و18 شاحنة من دولة الإمارات و62 شاحنة من الهلال الأحمر المصري و19 شاحنه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و16 شاحنه من دولة قطر و9 شاحنات سولار و7 شاحنات غاز.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى امس الأربعاء بلغ 11986 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 115 ألف طن تقريبًا.

وأوضح أن الشاحنات التي تحمل الوقود بلغت 224 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 15 طنا من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.