قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 حالات وفاة جديدة؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 339 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.

وتستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة.

وذكرت الصحة العالمية أن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.