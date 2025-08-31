 زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم شن ضربات جديدة في عمق روسيا - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 3:56 م القاهرة
زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم شن ضربات جديدة في عمق روسيا

وكالات
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 2:14 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 2:14 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن البلاد تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت أصول‭ ‬ بقطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.

وكتب زيلينسكي، على منصة إكس بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي "سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماما للدفاع عن أوكرانيا. القوات والموارد جاهزة. وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق"، وفقا لوكالة رويترز.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية على مختلف المحاور وتكبيد العدو 1340 عسكريا، وعشرات الدبابات والعربات العسكرية.

