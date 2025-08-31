 السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق المبنى الرئيسي لها بعد إزالة الحواجز الأمنية - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 1:15 م القاهرة
السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق المبنى الرئيسي لها بعد إزالة الحواجز الأمنية


نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 12:46 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 12:46 م

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أنه تمت إزالة الحواجز الأمنية خارج السفارة من جانب السلطات المصرية.

وقالت السفارة البريطانية، في تحديث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي للسفارة بينما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات.

وأوضحت السفارة البريطانية أن المساعدة القنصلية الطارئة ستظل متاحة من خلال الاتصال على الرقم 0020227916000.

وأشارت إلى أنه في حال وجود موعد مُسبق في السفارة، يُرجى الاتصال على الرقم 0020227916000 مسبقًا للحصول على إرشادات حول كيفية الوصول إلى مجمع السفارة.

