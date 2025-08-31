أحمد موسى: إذا حصل حادث يدفع ثمنه وزير النقل! هو الفريق كامل الوزير اللي كان سايق القطار؟

انتقد الإعلامي أحمد موسى، الثقافة السائدة في مصر التي تسارع بتحميل الوزير المختص مسئولية أي حادث مروري يقع في البلاد، سواء كان لحافلة أو قطار أو حتى سيارة ميكروباص.



وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» : «عندنا في مصر إذا حصل حادث أتوبيس أو قطار أو ميكروباص يدفع ثمنه وزير النقل! إحنا بلد أي حادثة نحملها للوزير، هو الفريق كامل اللي كان سايق القطر؟! الفريق كامل كان يقود هذا القطار! يا اللي بتسأل عندك مشكلة مع الفريق كامل؟».



وقارن مع حوادث مماثلة تقع في دول أخرى، مستشهدا بحادث قطار وقع في ألمانيا قبل أسابيع قليلة، قائلا: «قطر اتقلب في ألمانيا من أسابيع ولا سمعنا حاجة!».



وشدد أنه «لا أحد يقلل من الحادث على الإطلاق»، مستنكرًا «بعض الأصوات التي تستغل الموقف، وتقول وزير النقل».



وتساءل: «هل هذا الحادث أو غيره من الحوادث في أي دولة سواء مصر أو غيرها هو مسئولية أي وزير أو مسئول؟».



وأشاد بحجم الإنجاز «غير المسبوق» الذي يتحقق في قطاع النقل والموانئ تحت قيادة الفريق كامل الوزير، مستشهدا بإنجاز المشروعات في ميناء السخنة قبل مواعيدها بسنوات، قائلا: «ناس بتجري وتشتغل، بتنتحر في الشغل؛ لكن في ناس قاعدة فقط لا غير تنتظر لا قدر الله أي حادثة، علشان ينهشوا في الرجل والدولة كلها، وفي الشغل الذي يحدث، واللجان والأذرع الإعلامية شغالة فرصتها».



واختتم بتوجيه رسالة لهؤلاء، مطالبًا إياهم بتقديم واجب العزاء أولا لأسر الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، قائلا: «عندك ضحايا ومصابين عزّهم الأول وادع للمصابين بالشفاء ليعودوا إلى بيوتهم».



وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار مطروح، 103 مصابين 87 مصابًا خرجوا من المستشفيات، مشيرا إلى استمرار 16 حالة في المستشفيات.



وأضاف أن من بين الـ 16 حالة هناك 3 حالات وضعها «غير مستقر»، بينما بقية الحالات وضعها الصحي مستقر وتستجيب للعلاج، إلى جانب 3 وفيات.



وأعلنت وزيرة التنمية المحلية في بيان، السبت، عن خروج عدد 7 عربات عن القضبان من القطار رقم 1935 في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب 2 عربة منها، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات.



وتوجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إلى موقع حادث خروج سبع عربات عن القضبان من القطار القادم من مطروح إلى القاهرة، ووجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب فيه، والفصل الفوري لمن تثبت إدانته، كما تقدمت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي للمتوفين في الحادث.



