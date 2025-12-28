فتح: نتنياهو لا يريد الخروج من قطاع غزة ويتذرع بأي ذريعة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لم يضع العراقيل أمام أي مسار سياسي، فإنه سيلجأ إلى فرض شروط جديدة يستفيد منها داخليا قبيل الانتخابات في إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو لا يريد الانسحاب من قطاع غزة، ويسعى دائما إلى التذرع بأي ذريعة ممكنة.

وأشار إلى أن من بين هذه الذرائع قضية جثمان الجندي الإسرائيلي الذي لا يزال في قطاع غزة، والتي يحاول استثمارها سياسيًا.

وأوضح أنه في حال لم يتمكن من إحباط الانتقال إلى المرحلة الثانية، فإنه سيعمل على فرض شروط جديدة عليها تضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وأكد متحدث فتح، أن نتنياهو يسعى للبقاء في غزة، سواء من خلال ما يسمى بـالمنطقة العازلة المقامة على طول حدود القطاع، أو عبر السيطرة على محاور وخطوط لا يزال الاحتلال يهيمن عليها، لافتا إلى أن إسرائيل تحتل حالياً أكثر من نصف مساحة قطاع غزة.

وأشار إلى أن تركيبة حكومة نتنياهو، التي تضم تيارات متطرفة، هي حكومة احتلال وعدوان، ولا تنسجم مع أي خطط سياسية مطروحة، بما في ذلك الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطة جاءت تحت الضغط، نتيجة تدخل الإدارة الأمريكية وجهود الوسطاء.