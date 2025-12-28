جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم رسميا نظام اعتراض الصواريخ بالليز

سلّمت شركة رافائيل للصناعات العسكرية أول نظام ليزر "أور إيتان" إلى الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد)، وذلك في ختام عملية تطوير معقدة.

وأشارت وزارة الجيش إلى أن النظام أثبت فعاليته في سلسلة اختبارات مكثفة ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، حيث نجح في اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة.

ووفقا لصحيفة يدعوت أحرونوت وبعد سنوات عديدة من التطوير والاختبارات المكثفة في مواجهة التهديدات، تم تسليم نظام الليزر "أور إيتان" إلى الجيش الإسرائيلي.

وصرحت وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي قائلةً: "يتمتع النظام بقدرة على اعتراض مجموعة متنوعة من الأهداف بمدى تشغيل مُحسّن، ودقة قصوى، وكفاءة عالية جدًا، وبتكلفة هامشية ضئيلة للغاية". وأضاف الوزير كاتس: "إن معادلة التهديد تتغير. والرسالة تصل إلى طهران وصنعاء وبيروت".

وأضافت الصحيفة أنه ومن المتوقع الآن دمج نظام الليزر في القوات الجوية، ودمجه في منظومة الدفاع متعددة الطبقات كقدرة مكملة لأنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"السهم".

وأكدت وزارة الجيش الإسرائيلي وفقا للصحيفة أن "هذا النظام يمثل طفرة تكنولوجية وهندسية على مستوى العالم"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت: "إنه نظام ليزري قوي للحماية من التهديدات الجوية (الصواريخ، وقذائف الهاون، والطائرات بدون طيار "درون" ، وغيرها). وهو مزود بمصدر ليزر متطور وجهاز توجيه كهروضوئي فريد، مما يتيح له اعتراض نطاق واسع من الأهداف ضمن مدى تشغيل مُحسّن، وبأقصى دقة وكفاءة عالية، وكل ذلك بتكلفة هامشية ضئيلة للغاية، وهي الميزة الرئيسية لهذا النظام الليزري".

قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في الحفل: "هناك أحداث يعكس تعريفها للمكانة التاريخية