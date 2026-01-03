

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ مشروع توسعة اللوبات بتقاطع محور المشير طنطاوي مع الطريق الدائري (كوبرى التسعين الجنوبي)، لتصبح بعرض 4 حارات مرورية، وذلك على أربع مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمطلع كوبرى التسعين الجنوبي في الاتجاه القادم من مناطق المعادي باتجاه محور المشير طنطاوي (شرق الطريق الدائري)، وذلك لتوسعة لوبات كوبرى التسعين الجنوبي (تقاطع محور المشير طنطاوي مع الطريق الدائري) لتصبح بعرض 4 حارات مرورية.

وعن التحويلات المرورية، سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من مناطق المعادي والراغبة في الاتجاه إلى محور المشير طنطاوي من خلال الاستكمال بالطريق الدائري، ثم الدوران والعودة من مطالع ومنازل كوبرى الفطيم، فاستكمال السير بطريق الخدمة للطريق الدائري في اتجاه أسفل كوبرى التسعين، ثم يمينًا إلى مسطح كوبرى التسعين في اتجاه محور المشير طنطاوي.

ومن المقرر تنفيذ الأعمال ليلا ونهارا اعتبارا من الساعة 12:05 صباح السبت الموافق 3 يناير 2026، ولمدة 21 يوما.

وفي هذا الإطار نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وكل التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين.