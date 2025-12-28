أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، حذف صفرين من العملة السورية التي ستصدر أول يناير القادم قياسا بالعملة السورية الحالية.

وقال حصرية في مؤتمر صحافي عقد في مقر مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد: "معيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوما قابلة للتمديد. عملية الاستبدال مجانية بالكامل".

وبين حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف "ملتزم بالشفافية والمسئولية، ونسير وفق استراتيجية 2026 / 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية، وعيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة وسيلمسه المواطن ".

وأوضح أن "الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على 5 ركائز رئيسية تشمل، تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي".

وذكر أن "العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته".