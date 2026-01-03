نقلت شبكة سي بي إس الأمريكية، حسب ما ورد عن مسئولين أمريكيين أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أُلقي القبض عليه فجر يوم السبت على يد عناصر من وحدة دلتا فورس الأمريكية، أعلى وحدة مهام خاصة تابعة للجيش الأمريكي.

جاء هذا الاعتقال بالتزامن مع ضربات عسكرية واسعة على العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى، في خطوة وصفتها فنزويلا بأنها عدوان إمبريالي، وأعلنت على إثرها حالة الطوارئ. وأكدت الإدارة الأمريكية أن العملية شملت ملاحقة القيادات العليا لنظام مادورو ونقل الرئيس خارج البلاد، في إطار تصعيد عسكري جديد في مسلسل التوترات المستمرة بين البلدين على مدى السنوات الماضية.

ما هي دلتا فورس؟

دلتا فورس هي وحدة مهام خاصة من الدرجة الأولى ضمن القوات المسلحة الأمريكية، تركز على مكافحة الإرهاب، القبض على الأهداف عالية القيمة، تفكيك خلايا الإرهاب، وإنقاذ الرهائن. تتميز الوحدة بالمرونة لتنفذ مهام متنوعة مثل الغارات المباشرة، التخريب، والاستطلاع الخاص. تقع تحت السيطرة التشغيلية لـ قيادة العمليات الخاصة المشتركة، وتُدار إداريًا من قبل قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي. ولم تؤكد الحكومة الأمريكية رسميًا وجودها، وكل المعلومات العامة عنها تأتي من أعضاء سابقين، حسب ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية.

كيف تأسست دلتا فورس؟

واستُلهمت وحدة دلتا فورس من فرقة الخدمة الجوية الخاصة البريطانية الـ22، التي اشتهرت بغاراتها الصحراوية على الفيلق الأفريقي الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي إطار برنامج تبادل الأفراد، اطلع تشارلي بيكويث، أحد أفراد القوات الخاصة الأمريكية، على تكتيكات مكافحة التمرد والإرهاب، وأدرك الحاجة إلى وحدة مشابهة في الولايات المتحدة.

عام 1964، أطلق مشروع دلتا بهدف تحديد مواقع قوات الفيت كونج وشبكاتها، وكانت فرق الاستطلاع تستدعي القوات النظامية لتدمير هذه المواقع. ومن أبرز المهمات: معركة وادي إيادرانج حيث رصدت دلتا حشوداً كبيرة من قوات الفيت كونغ والجيش الفيتنامي الشمالي، مما دفع فرقة الفرسان السابعة للهجوم الجوي لمدة 3 أيام وتدمير غالبية القوات المعادية.

-مخلب النسر.. دلتا تفشل في أزمة رهائن طهران

في أبريل 1980، اقتحم 3300 من مؤيدي الخميني السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 66 رهينة أمريكيًا. بعد 5 أشهر من المفاوضات الفاشلة، وافق الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على عملية عسكرية لإنقاذ الرهائن، أُطلق عليها اسم "مخلب النسر"، وقادها الكولونيل تشارلي بيكويث، مؤسس دلتا فورس.

لكن العملية فشلت بسبب أعطال في معدات الطيران، ما أدى إلى مقتل 8 من الجنود الأمريكيين، حسب ما ورد في موقع ميلتري كوم العسكري.

-الفجر الأحمر.. القبض على صدام حسين

في 13 ديسمبر 2003، نفذت وحدة دلتا فورس عملية الفجر الأحمر للقبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد أشهر من البحث الاستخباراتي المكثف.

وشارك في العملية نحو 600 جندي من دلتا فورس ووحدات أخرى من القوات الخاصة والقوات النظامية. تم تحديد مكان اختباء صدام في حفرة أرضية قرب تكريت، ونجحت دلتا في اعتقاله دون مقاومة، ليتم نقله لاحقًا تحت حراسة مشددة إلى بغداد، وفق ما ذكر موقع ذي هيستوري الأمريكي.

كما نفذت دلتا فورس العملية التي أسفرت عن قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في يناير 2020.