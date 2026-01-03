سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، أن قوات "دلتا" التابعة للجيش الأمريكي هي من ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وقال مسئولون أمريكيون لـ"سي بي إس"، إن مادورو "ألقي القبض عليه فجر السبت على يد عناصر من قوات دلتا".

وتعد قوات "دلتا" أعلى وحدة عمليات خاصة في الجيش الأمريكي.

والقوة مسئولة أيضا عن العملية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي عام 2019، بحسب شبكة "سكاي .نيوز.عربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القبض مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد.

وكتب ترامب في منشور ​على منصة "تروث سوشيال": "نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع ‌زوجته وترحيلهما جوا إلى خارج البلاد".

وكشف ترامب أن عملية القبض على مادورو تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية.

وأفاد ترامب بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الوضع في فنزويلا في وقت لاحق من السبت.