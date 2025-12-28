ماذا جاء في البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى «أرض الصومال»؟

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة دولة الإمارات، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يُسمى «أرض الصومال»، بناءً على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية وتأييد الدول العربية الأعضاء.

إدانة عربية شاملة للاعتراف الإسرائيلي

وأدان المجلس، في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية، المعروف بما يُسمى «إقليم أرض الصومال»، معتبرًا أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا.

وأكد المجلس رفضه الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، أو استباحة موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية.

تحذير من تهديد الأمن الإقليمي والدولي

واعتبر البيان أن التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، محذرًا من تداعياتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وعلى حرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكد المجلس رفضه القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، من قبل أطراف خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تمس أمن واستقرار الدول الأخرى.

تنسيق عربي ودولي لدعم وحدة الصومال

وشدد مجلس الجامعة على أهمية التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025–2026، لحشد الدعم اللازم داخل الأمم المتحدة لاستصدار قرارات تؤكد وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض الاعتراف الإسرائيلي واعتباره لاغيًا وباطلًا ومهددًا للسلم والأمن الدوليين.

كما طالب المجلس مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، باتخاذ ما يلزم لإحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في الدول والمنظمات الدولية، وتوضيح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية.

خطة عربية–أفريقية وتحرك أممي عاجل

ودعا المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال، خارج إطار السيادة الصومالية.

كما طالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بوضع خطة عمل عربية–أفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، وتمنع تهديد مصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية.

وطالب مجلس الجامعة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بمخاطبة رئاسة مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لحثهم على اتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى «إقليم أرض الصومال»، باعتباره إجراءً يهدد السلم والأمن الدوليين، وفقًا لأحكام المادتين (34) و(39) من ميثاق الأمم المتحدة.