اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مقتل خمسة من عناصره في هجوم بحضرموت

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مقتل خمسة من جنوده جراء هجوم استهدف قواته في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فرج البحسني، في بيان، إن قوات النخبة الحضرمية تعرضت لـ"كمين غادر" نفذته قوى متمردة في منطقة عيص خرد قرب مدينة الشحر، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من أفرادها، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح البحسني أن القتلى سقطوا أثناء قيامهم بمهامهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة، مؤكدا أنهم كانوا يؤدون واجبهم الوطني في الدفاع عن هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأضاف أن ما جرى يأتي في سياق ما وصفه بـ"معركة مفتوحة مع مشاريع الفوضى والتمرد"، مشددا على أن حضرموت "لن تكون ساحة مستباحة أو أرضا رخوة أمام السلاح المنفلت أو العبث المنظم".

ولم يتطرق البيان إلى توقيت الهجوم أو تفاصيل إضافية، في وقت تشهد فيه حضرموت خلال الأيام الماضية توترا ومواجهات متفرقة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات تابعة لحلف قبائل حضرموت، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.