معاريف: طائرة نتنياهو حلقت فوق فرنسا في طريقها إلى ترامب

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر إسرائيل صباح اليوم متوجها إلى فلوريدا بالولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة بمسئولين حكوميين أمريكيين رفيعي المستوى، وأن يعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والمثير للدهشة وفقا للصحيفة أن مسار طائرة رئيس الوزراء، "جناح صهيون"، تضمن التحليق فوق فرنسا، على الرغم من صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

في غضون ذلك، نشرت حركة حرية المعلومات الأسبوع الماضي سلسلة من الوثائق الرسمية التي تكشف تفاصيل رحلات بنيامين نتنياهو إلى الخارج خلال عام 2025. وقد تم نقل هذه المعلومات بعد سلسلة من الطلبات بموجب قانون حرية المعلومات، والعرائض القانونية، وأمر من المحكمة، بما في ذلك تفاصيل تواريخ السفر، والوجهات، والجداول الزمنية السياسية، وقوائم المرافقين - بالإضافة إلى بيانات جزئية عن تكاليف الرحلات الجوية والإقامة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من بين الملاحظات التي يمكن استخلاصها من البيانات التي تم الكشف عنها، قلة عدد الدول التي زارها نتنياهو في أعقاب الحرب التي اندلعت. فباستثناء الولايات المتحدة، لم يزر نتنياهو سوى المجر.



