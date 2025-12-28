جيش الاحتلال الاسرائيلي: لواء المظليين انهى عمليته العسكرية جنوب سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات لواء المظليين الاحتياطي 55 أنهت مهمتها العسكرية في جنوب سورية، بعد أكثر من 100 يوم من النشاط العملياتي، وذلك في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية اعتداءاتها الميدانية في المنطقة، بما يشمل إطلاق نار واعتقالات بحق مدنيين سوريين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قوات اللواء، التي جرى استدعاؤها منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، شاركت في عمليات عسكرية في قطاع غزة ولبنان، قبل أن تُنقل لاحقًا إلى الساحة السورية.

وبحسب البيان، عملت قوات اللواء خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحت قيادة الفرقة 210، ونفّذت مهام في إطار ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"الدفاع عن الجولان" السوري المحتل وفي "المنطقة الآمنة" جنوبي سورية.

وأضاف أن القوات نفّذت "عشرات الأنشطة" التي بادرت إليها في المنطقة، مدعيًا أن هذه العمليات أسهمت في "تعزيز شعور الأمن" لدى المستوطنين في الجولان المحتل.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تتولى قوات لواء احتياط آخر المهام خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواصلة النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سورية والجولان المحتل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

بالتوازي مع ذلك، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة شبان سوريين في ريف القنيطرة الجنوبي، في أحدث انتهاك ميداني تشهده المنطقة.