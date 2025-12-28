ضبط مالك محل بالإسكندرية بتهمة الاتجار في الألعاب النارية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على مالك محل لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بالمخالفة للقانون.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام المتهم، وهو مالك محل له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة اللبان، بجلب كميات كبيرة من الألعاب النارية تمهيدًا لطرحها للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل المحل المملوك له والكائن بدائرة قسم شرطة المنشية، حيث عُثر بحوزته على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.