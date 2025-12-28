

تقدم فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، العرض المسرحي «العيال فهمت» في موسم جديد، احتفالًا برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد.

ويُعرض «العيال فهمت» يوميًا في تمام الثامنة مساءً، ويستمر لمدة أسبوعين، عدا يوم الثلاثاء إجازة المسرح.

وحقق العرض نجاحًا جماهيريًا لافتًا منذ أيامه الأولى، وسط حضور كثيف وتفاعل كبير من الجمهور، في تأكيد جديد على مكانة المسرح كأحد أهم الفنون الحية.

والعرض مأخوذ عن الفيلم العالمي الشهير «صوت الموسيقى»، الذي قُدم على المسرح المصري سابقًا تحت عنوان «موسيقى في الحي الشرقي»، بطولة نجوم الكوميديا سمير غانم، وجورج سيدهم، وصفاء أبو السعود.

ويشارك في بطولة النسخة الحالية كل من رامي الطومباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.



الديكور: د. حمدي عطية – الأزياء: شيماء محمود – المكياج: أدهم عفيفي – الدعاية: أحمد نور – الإضاءة: محمود الحسيني – الاستعراضات: دارين وائل – الأشعار: طارق علي – الموسيقى والألحان: أحمد الناصر.

تأليف: طارق علي وأحمد الملواني – مخرج منفذ: محمد مسعد – إخراج: شادي سرور.