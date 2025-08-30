 محسن صالح: كولر رحل في الوقت المناسب وريبيرو أقل من الأهلي - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 1:18 ص القاهرة
محسن صالح: كولر رحل في الوقت المناسب وريبيرو أقل من الأهلي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 12:13 ص | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 12:13 ص

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، أن قرار الاستغناء عن المدرب السويسري مارسيل كولر جاء في التوقيت المثالي، مشددًا على أن أي تأخير في القرار كان سيكلّف الفريق لقب الدوري.

وقال صالح، في تصريحاته عبر برنامج الكابتن مع الصقر أحمد حسن على قناة DMC: “لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة فقط، كان الأهلي سيخسر الدوري”.

وأضاف: “لا خوف على الأهلي تحت قيادة أي مدرب، الفريق يمتلك شخصية قوية قادرة على الاستمرار في المنافسة”.

وتحدث صالح عن المدير الفني الحالي، قائلًا: “أنا مع استمرار خوسيه ريبيرو مع الأهلي، رغم أنني أراه أقل من مستوى قيادة الفريق، لكنني لست قلقًا على الفريق في وجوده”.

واختتم رئيس لجنة التخطيط السابق حديثه مؤكدًا: “إدارة المنظومة الكروية تحتاج إلى خبرة وكياسة. كثرة النجوم في الفريق ليست مشكلة إذا وُجدت شخصية قوية قادرة على السيطرة، كما كان يفعل مانويل جوزيه في السابق”.


