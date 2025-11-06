انطلق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بداية من دولة نيوزليندا التي دخلت في الوقت المحدد لعملية التصويت وفقًا للتوقيت المحلي بها.

ويستمر التصويت بالخارج يومي الجمعة والسبت، على أن تتوالي السفارات والقنصليات المصرية فتح أبوابها في التاسعة صباح الجمعة حسب التوقيت المحلي بها.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول مقر فتح أبوابه أمام الناخبين هو سفارة مصر بدولة نيوزليندا التي حلت بها التاسعة صباح الجمعة وفقا للتوقيت المحلي للدولة، والتي توافق الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت مصر.

وأضاف بنداري في مؤتمر صحفي لمتابعة العملية الانتخابية، إن تصويت المصريين بالخارج سيجري داخل 139 مقرا في 117 دولة بعد إضافة 3 مقرات بجمهورية العراق.

وفي حديثه عبر الفيديو كونفرانس مع غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، أعرب جورج عازر، سفير مصر نيوزليندا عن سعادته بأن تكون أول سفارته هي الأولى التي تفتح أبوابها أمام الناخبين، مشيرًا إلى أن هناك عدد بالبعثة مقيمون بدائرة محافظة الجيزة سيبدأون في الإدلاء بأصواتهم.

ويمنح القانون لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ويدلي المواطنون بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

أما في الداخل فيدلي المصريون بأصواتهم يومى الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجارى، فى محافظات المرحلة الأولى التى تشمل: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والتي تضم حوالى 5606 لجان فرعية و70 لجنة عامة، فيما تُعلن الهيئة نتيجة تلك المرحلة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجارى.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب على النظام الفردى أكثر من 2600 مرشح بجميع الدوائر فى المحافظات، فيما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر - التى توافق عليها عدد من الأحزاب السياسية - الانتخابات منفردة على الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم، وتحتاج إلى 5% من أصوات الناخبين المشاركين لإعلان نجاحها.



أما عن محافظات المرحلة الثانية فبدأت أمس فترة الدعاية الانتخابية، ولمدة أسبوعين حتى قبل تصويت المصريين بالخارج يومى الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، وفى داخل مصر يومى الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وستعلن نتيجتها يوم الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل.