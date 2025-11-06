سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ المنعقد في البرازيل.

أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، دون تقديم أي تفاصيل بشأن ما دار خلال اللقاء، الذي ذكرت أنه جرى بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وفي وقت سابق الخميس، أشارت "سانا" إلى أن الشرع والوفد المرافق له، يشارك في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن الدورة الثلاثين لمؤتمر قمة المناخ "COP30"، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية.

وتعد مشاركة الشرع في القمة هي الأولى لرئيس سوري منذ تأسيس مؤتمر المناخ عام 1995، وفق إعلان رسمي سابق.

وتعد قمة المناخ واحدة من أهم المؤتمرات الدولية التي تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، وتُكرس لمناقشة التحديات المعقدة للتغير المناخي.

ويُعقد هذا المؤتمر سنويا بمشاركة واسعة تتجاوز 190 دولة، ما يجعله المنصة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ على المستوى العالمي.