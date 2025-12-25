العراق يجلي مواطنين عالقين في قطاع غزة ويؤمن عودتهم

• بالتنسيق مع الجهات الأردنية، وفقا لسفارة بغداد لدى عمان..

أعلنت سفارة العراق لدى عمان، الخميس، نجاح عملية إجلاء عدد من المواطنين كانوا عالقين في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأردنية.

وذكرت السفارة في بيان على "فيسبوك" أن عملية الإجلاء نفّذت يوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجهات الأردنية المختصة "في إطار مسؤولياتها في رعاية شؤون المواطنين العراقيين في الخارج".

وأعربت السفارة عن خالص شكرها وتقديرها للجهات الأردنية على ما أبدته من تعاون وتسهيلات أسهمت في إنجاح هذه العملية الإنسانية.

وأكدت "عمق علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من تنسيق وثيق في مختلف الظروف".

وبينت أن سفيرها في عمان عمر البرزنجي كان في استقبال المواطنين وذويهم (لم يذكر عددهم) لدى وصولهم إلى الأراضي الأردنية.

وأوضحت أن البرزنجي رحب بهم واطمأن على سلامتهم مؤكدا "وقوف السفارة إلى جانب أبناء الجالية العراقية وتقديم الدعم اللازم لهم".

ولفت البيان إلى أنه "جرى تأمين نقل المواطنين إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية، حيث رافقهم عدد من دبلوماسيي السفارة العراقية في رحلتهم من العاصمة عمّان إلى المنفذ الحدودي، استكمالًا للإجراءات وضمانًا لوصولهم الآمن".

ويرتبط العراق والأردن بمعبر طريبيل (معبر الكرامة من الجانب الأردني)، وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي يسري وقف لإطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرق بنوده وتماطل بالانتقال إلى المرحلة الثانية منه متذرعة ببقاء رفات أحد جنودها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته تل أبيب.

وكان المفترض أن يُنهي الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدى عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها وحصارها الخانق على القطاع.