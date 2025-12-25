سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• القائمة تضم جميع من سارعوا لتقديم المساعدة عقب الهجوم

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، نية حكومته تكريم جميع من سارعوا لتقديم المساعدة عقب الهجوم على شاطئ بونداي بمدينة سيدني، بـ"قائمة شرف خاصة للعام 2026".

وبحسب خبر لهيئة الإذاعة الأسترالية، الخميس، أوضح ألبانيز في تصريحات أنه طلب إعداد "قائمة شرف خاصة" تضم أسماء من سارعوا لتقديم العون والتدخل بعد الهجوم المسلح في 14 ديسمبر الذي أسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح أن القائمة ستضم مسؤولين أمنيين وعاملين في القطاع الصحي وأفرادا من المجتمع، على أن تعلن الأسماء في العام المرتقب 2026.

وأكد أن الأشخاص الذين خاطروا بصحتهم وسلامتهم من أجل مساعدة الآخرين يستحقون تقدير الرأي العام.

يُذكر أن الهجوم المسلح نفذه أب وابنه خلال احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي على شاطئ بوندي بولاية نيو ساوث ويلز، وأسفر عن مقتل 15 شخصا وأحد المهاجمين.

ويحيي اليهود عيد "الحانوكا" إحياء لذكرى انتصار المكابيين (عائلة يهودية) على الإمبراطورية السلوقية عام 165 قبل الميلاد.

وتصدّر اسم المواطن السوري أحمد الأحمد عناوين الصحف الأسترالية، بعد تدخله بشجاعة لوقف الهجوم وانتزاعه سلاح أحد المهاجمين، ما أسهم في الحد من حجم الكارثة.