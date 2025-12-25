أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، الخميس، إلقاء القبض على 115 مشتبها بهم في الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، بعد اتضاح تخطيطهم لهجمات وأعمال تستهدف تركيا، وخاصة غير المسلمين، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أنه في إطار التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، تم التوصل إلى معلومات تشير إلى أن التنظيم يخطط لشن هجمات تستهدف غير المسلمين، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأضاف البيان، أنه جرى تنفيذ عمليات مداهمة متزامنة في 124 موقعاً بعموم إسطنبول، حيث تم خلال التفتيش ضبط مسدسات وذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية.

وأكدت النيابة العامة، أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 115 مشتبها به، وأن الجهود لا تزال متواصلة للقبض على مشتبهين آخرين.