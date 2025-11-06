تدشين الخط البحري للركاب بين مملكة البحرين ودولة قطر



أعلن وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبدالله بن أحمد آل خليفة تدشين الخط البحري للركاب بين البحرين وقطر، وأنه يُعد ثمرة من ثمار مسيرة التنمية الشاملة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس.

وانطلقت رحلة التدشين للخط البحري للركاب من مرفأ سعادة في جزيرة المحرق متجهةً إلى ميناء الرويس في قطر.

وأوضح الوزير في تصريحٍ بهذه المناسبة أن هذا المشروع الاستراتيجي يفتح المجال أمام زيادة وسائل النقل البحري للركاب بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمقيمين والزوار بين البلدين، ودعم النشاط السياحي والثقافي، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الشعبين، مشيرا إلى أن هذا الخط يُعد أول ربط بحري دولي للركاب بين دولتين في دول الخليج العربي.

الجدير بالذكر أن تدشين هذا الخط البحري للركاب يمثل نقلة نوعية في مسار الربط البحري الخليجي، ويعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الإقليمي وتيسير حركة الأفراد عبر البحر، بما يسهم في تسهيل التنقل داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز السياحة البحرية في المنطقة.